Жена Эдварда Сноудена подала документы на российское гражданство
Супруга бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение гражданства России по стандартной процедуре. Об этом в беседе с ТАСС сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.
По его словам, Миллс проживает в России более пяти лет, что позволяет ей претендовать на гражданство в упрощенном порядке. При этом юрист уточнил, что сам не занимается оформлением документов. Он также отметил, что не ожидает сложностей с получением гражданства, так как заявительница является законопослушной.
Сноуден получил российское гражданство в 2022 году. В 2013 году он раскрыл методы слежки американских спецслужб за гражданами и лидерами других государств, после чего был обвинен в США в шпионаже. В том же году он покинул страну, сначала отправившись в Гонконг, а затем в Москву, где получил убежище.
По данным СМИ, Миллс переехала в Россию в 2014 году, а в 2017 они со Сноуденом официально зарегистрировали брак, передает «Радиоточка НСН».
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