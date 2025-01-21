Жена Эдварда Сноудена подала документы на российское гражданство

Супруга бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ США Эдварда Сноудена Линдси Миллс подала документы на получение гражданства России по стандартной процедуре. Об этом в беседе с ТАСС сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.

По его словам, Миллс проживает в России более пяти лет, что позволяет ей претендовать на гражданство в упрощенном порядке. При этом юрист уточнил, что сам не занимается оформлением документов. Он также отметил, что не ожидает сложностей с получением гражданства, так как заявительница является законопослушной.