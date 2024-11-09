В России лишат гражданства не принесших присягу иностранцев
В МВД России сообщили, лица, которые получили российское гражданство, но не прошли процедуру присяги, будут лишены статуса гражданина России.
Соответствующее требование вступает в силу с 23 ноября 2024 года.
Примечательно, что положения указа не распространяются на тех, кто получил гражданство РФ до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или был освобожден от нее на момент получения гражданства.
По словам глава ведомства Владимира Колокольцева, за 2024 в России выявили в 5,5 раз больше фактов организации незаконной миграции, чем в прошлом.
Ранее правительство РФ отказалось от поддержки законопроекта, предлагающего разрешить получение гражданства ранее отказавшимся от него и не проживающим постоянно на территории России лицам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru