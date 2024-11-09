В России лишат гражданства не принесших присягу иностранцев

Соответствующее требование вступает в силу с 23 ноября 2024 года.



Примечательно, что положения указа не распространяются на тех, кто получил гражданство РФ до 1 сентября 2017 года, когда вступила в силу обязанность приносить присягу, или был освобожден от нее на момент получения гражданства.

По словам глава ведомства Владимира Колокольцева, за 2024 в России выявили в 5,5 раз больше фактов организации незаконной миграции, чем в прошлом.

Ранее правительство РФ отказалось от поддержки законопроекта, предлагающего разрешить получение гражданства ранее отказавшимся от него и не проживающим постоянно на территории России лицам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

