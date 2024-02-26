Жена депутата Госдумы ушла на СВО добровольцем
Депутат законодательного собрания Челябинской области Елена Колесникова, являющаяся супругой депутата Госдумы Олега Колесникова, ушла добровольцем на СВО, сообщает Ura.Ru.
Агентство ссылается на региональный парламент, где подтвердили, что женщина действительно подписала контракт.
«Мы проверили документы, юридических препятствий нет», - отметил спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер.
Уточняется, что депутат Колесников отправился в зону СВО осенью 2022 года, после объявления в РФ частичной мобилизации. После истечения срока первоначального контракта ему разрешили остаться на фронте.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что более 53 тысяч человек было принято с 1 января 2024 года на военную службу в интересах Объединённой группировки войск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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