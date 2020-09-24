Жена Бедроса Киркорова сообщила подробности о его госпитализации
Жена Бедроса Киркорова – Людмила Смирнова раскрыла подробности госпитализации народного артиста России. Она заявила, что Киркоров проходит плановое обследование в одной из столичных больниц и чувствует себя хорошо, пишет РИА Новости.
«Он лег планово в больницу Вишневского, с ним все в нормально, чего вы волнуетесь? У него были летом проблемы, подлечились в санатории, и сейчас он хочет просто сдать, как положено анализы, чтобы все проверили. Так что все с ним хорошо. Чувствует себя нормально, разговаривает, ходит», - отметила Смирнова.
Напомним, ранее в четверг, 24 сентября, в СМИ появилась информация о том, что Бедрос Киркоров был госпитализирован.
Между тем, 31 августа сообщалось, что народный артист России Дмитрий Певцов, госпитализированный с воспалением легких в больницу, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом писали РИА Новости со ссылкой на директора «Ленкома» Марка Варшавера.
По словам Варшавера, Певцов продолжает лечение в больнице в Коммунарке.
О госпитализации артиста стало известно 29 августа. Как сообщал Интерфакс, тест Певцова на коронавирус показал отрицательный результат.
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