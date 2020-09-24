Жена Бедроса Киркорова сообщила подробности о его госпитализации

Жена Бедроса Киркорова – Людмила Смирнова раскрыла подробности госпитализации народного артиста России. Она заявила, что Киркоров проходит плановое обследование в одной из столичных больниц и чувствует себя хорошо, пишет РИА Новости.

«Он лег планово в больницу Вишневского, с ним все в нормально, чего вы волнуетесь? У него были летом проблемы, подлечились в санатории, и сейчас он хочет просто сдать, как положено анализы, чтобы все проверили. Так что все с ним хорошо. Чувствует себя нормально, разговаривает, ходит», - отметила Смирнова.

Напомним, ранее в четверг, 24 сентября, в СМИ появилась информация о том, что Бедрос Киркоров был госпитализирован.