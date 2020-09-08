Актер Юрий Назаров попал в реанимацию

Народный артист России Юрий Назаров попал в реанимацию. Дочь 83-летнего актера Василиса рассказала, что её знаменитый отец несколько дней чувствовал себя плохо, а 8 сентября было принято решение о его госпитализации, сообщает StarHit. Сейчас его состояние оценивается тяжелое. Врачи диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию.

Юрий Назаров — советский и российский актер театра и кино. За свою карьеру он сыграл более чем в 260 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли такие картины, как «Земля Санникова», «Демидовы», «Сталинград» «Бой с тенью» и другие, напоминает Свободная пресса.