Актер Юрий Назаров попал в реанимацию

Народный артист России Юрий Назаров попал в реанимацию. Дочь 83-летнего актера Василиса рассказала, что её знаменитый отец несколько дней чувствовал себя плохо, а 8 сентября было принято решение о его госпитализации, сообщает StarHit. Сейчас его состояние оценивается тяжелое. Врачи диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию.

Юрий Назаров — советский и российский актер театра и кино. За свою карьеру он сыграл более чем в 260 фильмах и сериалах. Наибольшую известность ему принесли такие картины, как «Земля Санникова», «Демидовы», «Сталинград» «Бой с тенью» и другие, напоминает Свободная пресса.

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Напомним, 4 сентября в Государственном академическом Малом театре в Москве прошло прощание с народным артистом России Борисом Клюевым. Популярный актёр умер 1 сентября в возрасте 76 лет. В последнее время он боролся с онкологическим заболеванием. Проводить Клюева в последний путь пришли его поклонники, друзья и коллеги, отмечает RT.

В этот же день артист был похоронен на Троекуровском кладбище.

Он сыграл более чем в 60 разных постановках. Актёр также широко известен и по работам в кино. Популярность пришла к нему после исполнения ролей в картинах «Д'Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также телесериале «Воронины».

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ФОТО: РИА Новости
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