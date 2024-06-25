Жена Ассанжа заявила, что его отпустят после подписания соглашения с Минюстом США
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после подписания судьей договоренности журналиста и Минюста США. Об этом заявила жена Ассанжа Стелла, передает РИА Новости.
Как отметила супруга журналиста, слушание пройдет на Северных Марианских островах, основатель Wikileaks «станет свободным человеком, как только судья подпишет» соглашение.
По данным СМИ, в среду Ассанж предстанет перед судом лично на острове Сайпан и частично признает свою вину в рамках сделки с прокуратурой США.
Ранее суд в Лондоне постановил отпустить Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш, где тот провел 1901 день, пишет 360.ru. Журналист вышел из учреждения и отправился в родную Австралию.
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