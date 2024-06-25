Жена Ассанжа заявила, что его отпустят после подписания соглашения с Минюстом США

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа отпустят на свободу после подписания судьей договоренности журналиста и Минюста США. Об этом заявила жена Ассанжа Стелла, передает РИА Новости.

Wikileaks: Ассанжа освободили из британской тюрьмы

Как отметила супруга журналиста, слушание пройдет на Северных Марианских островах, основатель Wikileaks «станет свободным человеком, как только судья подпишет» соглашение.

По данным СМИ, в среду Ассанж предстанет перед судом лично на острове Сайпан и частично признает свою вину в рамках сделки с прокуратурой США.

Ранее суд в Лондоне постановил отпустить Ассанжа под залог из тюрьмы Белмарш, где тот провел 1901 день, пишет 360.ru. Журналист вышел из учреждения и отправился в родную Австралию.

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ФОТО: РИА Новости//Алекс Макнотон
ТЕГИ:ЖурналистыСШАДжулиан Ассанж

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