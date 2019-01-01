«Желтый уровень»: Синоптики пригрозили москвичам пожарами

Синоптики объявили в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности. Как отмечает АГН Москва, ссылаясь на данные Гидрометцентра, он будет действовать Москве и Подмосковье 26 и 27 апреля в связи с высокой пожароопасностью.

По прогнозу синоптиков, в пятницу и субботу в столичном регионе температура местами может достичь 24 градусов со знаком плюс. Между тем, ранее метеорологи заявили, что в среду и четверг аномальное тепло в столице обновляло температурные рекорды 2019-го. Так, 25 числа столбики термометров на ВДНХ зафиксировали отметку +24 градуса.