«Желтый уровень»: Синоптики пригрозили москвичам пожарами
Синоптики объявили в столичном регионе «желтый» уровень погодной опасности. Как отмечает АГН Москва, ссылаясь на данные Гидрометцентра, он будет действовать Москве и Подмосковье 26 и 27 апреля в связи с высокой пожароопасностью.
По прогнозу синоптиков, в пятницу и субботу в столичном регионе температура местами может достичь 24 градусов со знаком плюс. Между тем, ранее метеорологи заявили, что в среду и четверг аномальное тепло в столице обновляло температурные рекорды 2019-го. Так, 25 числа столбики термометров на ВДНХ зафиксировали отметку +24 градуса.
Кстати, аномально высокие температурные показатели в Москве сменится резким похолоданием уже в предстоящие выходные. Также сообщается, что в ночь на понедельник в некоторых районах Подмосковья ожидаются ночные заморозки.
В начале новой недели, после продолжительно периода тепла, в столице установится погода, которая будет отличаться значительным суточным ходом температуры. Перепады будут достаточно ощутимы: от минуса в ночные часы до +17-ти градусов днём. Также отмечается, что на фоне роста атмосферного давления в регионе установится антициклональная погода, без осадков.
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