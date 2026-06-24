Рябков: Новые контакты РФ и США должны состояться до конца лета
Диалог между Россией и США находится «в фазе некоторого застоя», сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.
По его словам, новые консультации с США по поводу устранения общих раздражителей должны состояться до конца лета. Дипломат указал, что контакты главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио будут продолжены в формате телефонных переговоров. При этом конкретного графика на сегодня нет.
«Это чисто рабочий момент. Контакты будут продолжены. В этом нет никаких сомнений»,— отметил Рябкова. Подчеркивается, что в 2025 году Россия и США достигли неплохих результатов, «был резвый старт» в возобновлении диалога. При этом сейчас «пробуксовки имеют место», а каждое новое продвижение вперед дается ценой значительных усилий.
Ранее Лавров заявил, что не желает даже рассматривать возможность того, что целью саммита российского и американского президентов на Аляске в прошлом было выигрывание времени для довооружения Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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