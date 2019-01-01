К Пасхе Москву зальёт дождями

В предстоящую пятницу в столичном регионе пройдут ливневые дожди. Об этом сообщает Москва 24, ссылаясь на данные центра погоды «Фобос». Несмотря на осадки, столбики термометров в мегаполисе по-прежнему будут фиксировать аномальные отметки в +21... +22 градусов.

К слову, синоптики также обещают жителям столицы повышенное атмосферное давление, которые может стать причиной недомогания у метеочувствительных людей. Проблемы со здоровьем могут возникнуть и у аллергиков – в столице продолжается период цветения.

Межу тем, ранее синоптики дали предварительный прогноз на лето. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что все три месяца сезона обещают быть тёплыми. По его словам, температура воздуха будет около нормы и выше, передает «Свободная пресса».

Что касается апреля, то погоду второго месяца весны сейчас в европейской части РФ формирует мощный антициклон, поэтому серьёзных осадков до начала мая не ожидается.



