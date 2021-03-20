Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен до воскресенья
20 марта 202103:56
Желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлен до воскресенья, сообщает Гидрометцентр.
Ранее предупреждение о потенциально опасной погоде действовало до 12:00 субботы.
Гидрометцентр продлил предупреждение из-за гололедицы в Москве и Подмосковье. Желтый уровень погодной опасности будет действовать до 11:00 воскресенья, 21 марта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru