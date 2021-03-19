В ожидании весеннего тепла придется набраться терпения
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» в интервью НСН рассказал, что небольшое потепление в Центральной России начнется только в конце следующей неделе.
Жителям Центральной России предстоит запастись терпением в ожидании весеннего тепла, но дневные температуры перешагнут нулевую отметку уже в конце следующей недели. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«В воскресенье характер погоды будет определяться областью повышенного давления и вечером к центру Европейской части России подойдет атмосферный фронт с запада. Температура будет близка к средним многолетним значениям, ниже на 1-2 градуса. В субботу переменная облачность, без существенных осадков. Днем -1° -3°, ночью - 4 ° - 6 °. Ветер северный, умеренный до сильного, в воскресенье усилится до 5-10 м/с, станет более порывистым. В воскресенье преимущественно облачно, около нуля. В ночь понизится на 1-2 градуса», - сделал свой прогноз синоптик.
На следующей неделе умеренно прохладная погода сохранится, в понедельник-вторник не исключены осадки в виде мокрого снега.
«В дневные часы температура близка к нулевой, ночью до -5°, в середине недели без осадков, солнечно. Днем будет до +5° - +6°, но ночью все еще будет подмораживать», - сообщил Александр Синенков.
По его словам, интенсивного снеготаяния ожидать не стоит, потому что ночью все еще сохраняются минусовые температуры, а снежный покров в столичном регионе особенно стал рекордным за последние годы.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что весна придёт в Москву 23 марта.
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