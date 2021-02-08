Вильфанд предупредил об опасном погодном явлении

Пятидневное экстремальное понижение температур на европейской территории России и в Западной Сибири считается опасным явлением, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Речь идет о том, когда температурная аномалия зимой опускается до отметки минус семь и ниже. В настоящее время предупреждение действует для Северо-Западного федерального округа, Центрального федерального округа, Приволжского ФО, Урала и Западной Сибири.

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По данным Вильфанда, отклонение от температурной нормы в этих регионах составит от минус восьми до десяти градусов мороза. Пик холода придется на вторник-среду. Например, в Московской области ночные температуры понизятся до минус 30 градусов, а в Костромской и Владимирской областях - до минус 32.

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ФОТО: РИА Новости
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