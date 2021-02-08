Вильфанд предупредил об опасном погодном явлении

По данным Вильфанда, отклонение от температурной нормы в этих регионах составит от минус восьми до десяти градусов мороза. Пик холода придется на вторник-среду. Например, в Московской области ночные температуры понизятся до минус 30 градусов, а в Костромской и Владимирской областях - до минус 32.

Ранее школьникам в Подмосковье разрешили не ходить на учебу в мороз. Решение о посещении детьми школ остается на усмотрение родителей.

