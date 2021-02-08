Вильфанд предупредил об опасном погодном явлении
Пятидневное экстремальное понижение температур на европейской территории России и в Западной Сибири считается опасным явлением, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Речь идет о том, когда температурная аномалия зимой опускается до отметки минус семь и ниже. В настоящее время предупреждение действует для Северо-Западного федерального округа, Центрального федерального округа, Приволжского ФО, Урала и Западной Сибири.
По данным Вильфанда, отклонение от температурной нормы в этих регионах составит от минус восьми до десяти градусов мороза. Пик холода придется на вторник-среду. Например, в Московской области ночные температуры понизятся до минус 30 градусов, а в Костромской и Владимирской областях - до минус 32.
Ранее школьникам в Подмосковье разрешили не ходить на учебу в мороз. Решение о посещении детьми школ остается на усмотрение родителей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+16 048 / сут.
Умерли
76 661+432 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+19 884 / сут.
- Американский генерал заявили об отставании ядерного арсенала от российского
- Вильфанд предупредил об опасном погодном явлении
- Боррель не исключил введение ЕС новых санкций против Москвы
- Мурашко: В России снизилась смертность от рака
- В автоаварии в Саратовской области погибли три человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru