Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области
5 мая 202103:28
Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и области, сообщает РИА Новости.
Это связано с усилением до вечера среды ветра. Ранее предупреждение действовало до 13 часов, в Подмосковье - до полудня 5 мая.
Напомним, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в День Победы температура воздуха может составить 22 градуса. Накануне праздника, 7 и 8 мая, воздух прогреется до плюс 17 градусов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области
- OCCRP: Порошенко покупал через офшоры произведения Дали и Репина
- Стало известно о новой схеме мошенничества с жильем с помощью сервиса Booking
- На орбиту запущена новая партия интернет-спутников Starlink
- Артистка Голубкина рассказала о своем состоянии
- Участвующая в параде Победы авиационная техника пролетит над Москвой
- Врач рассказал, что делать при алкогольном отравлении
- Художник-акционист в Петербурге получил 10 суток за несогласованную выставку
- «Манчестер Сити» впервые попал в финал Лиги чемпионов
- Дональд Трамп создал собственный сайт
4 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru