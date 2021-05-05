Желтый уровень погодной опасности продлен в Москве и области

Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Москве и области, сообщает РИА Новости.

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Это связано с усилением до вечера среды ветра. Ранее предупреждение действовало до 13 часов, в Подмосковье - до полудня 5 мая.

Напомним, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в День Победы температура воздуха может составить 22 градуса. Накануне праздника, 7 и 8 мая, воздух прогреется до плюс 17 градусов.


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ФОТО: pixabay.com
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