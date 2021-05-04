В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Днем ожидается температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. Ночью может похолодать до нуля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в День Победы температура воздуха может составить 22 градуса. Накануне праздника, 7 и 8 мая, воздух прогреется до плюс 17 градусов, пишут «Известия».

