В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Московской области из-за ветра объявили желтый уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду. В Москве предупреждение будет действовать до 13:00 5 мая, в Подмосковье потенциально опасная погода продержится до 12:00 того же дня.

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Днем ожидается температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла. Ночью может похолодать до нуля.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что в День Победы температура воздуха может составить 22 градуса. Накануне праздника, 7 и 8 мая, воздух прогреется до плюс 17 градусов, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
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