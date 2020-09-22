«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за тумана
«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье объявлен из-за сильного тумана. Как заявили в Гидрометцентре, предупреждение действует в столичном регионе с 02.00 до 07.00 среды, 23 сентября.
Между тем, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что, начиная с этого вторника, 22 сентября, температура воздуха в столичном регионе начнёт стремительно повышаться. Специалист отметил, что такой характер погоды может говорить о наступлении в регионе «бабьего лета». По прогнозам синоптиков, температура будет превышать климатические нормы месяца на 5°C и более. К выходным в столице может потеплеть до +25°C, отмечает RT.
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