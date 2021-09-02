Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице

Согласно данным Гидрометцентра, в столице и Московской области ожидается существенное усиление ветра, передает ТАСС. Отмечается, что порывы ветра могут составлять до 17 м/с.

Предупреждение продлится до утра 5 сентября, в Подмосковье - до вечера 4 сентября.





