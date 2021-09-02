Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с утра пятницы 3 сентября.

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Согласно данным Гидрометцентра, в столице и Московской области ожидается существенное усиление ветра, передает ТАСС. Отмечается, что порывы ветра могут составлять до 17 м/с.

Предупреждение продлится до утра 5 сентября, в Подмосковье - до вечера 4 сентября.



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Фото: mos.ru
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