Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице
2 сентября 202119:30
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве с утра пятницы 3 сентября.
Согласно данным Гидрометцентра, в столице и Московской области ожидается существенное усиление ветра, передает ТАСС. Отмечается, что порывы ветра могут составлять до 17 м/с.
Предупреждение продлится до утра 5 сентября, в Подмосковье - до вечера 4 сентября.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru