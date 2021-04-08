Желтый уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье
8 апреля 202105:28
Синоптики сообщили о желтом уровне погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра и гололедицы, сообщает Гидрометцентр.
Предупреждение будет действовать до вечера 8 апреля. Как ожидается, скорость ветра составит 18 метров в секунду. Также прогнозируется гололедица.
Температура в московском регионе уже на этих выходных достигнет 16 градусов тепла, однако до этого жителям предстоит пережить «последний припадок зимы».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
- Желтый уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье
- Последняя партия двигателей РД-180 отправится в США
- Роспотребнадзор сообщил, когда могут отменить ношение масок в офисе
- В «Векторе» заявили, что «ЭпиВакКорона» подходит для повторной вакцинации
- Музыкант Will.i.am придумал медицинскую маску с наушниками
7 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru