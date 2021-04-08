Желтый уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье

Предупреждение будет действовать до вечера 8 апреля. Как ожидается, скорость ветра составит 18 метров в секунду. Также прогнозируется гололедица.

Температура в московском регионе уже на этих выходных достигнет 16 градусов тепла, однако до этого жителям предстоит пережить «последний припадок зимы».

