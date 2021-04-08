Желтый уровень погодной опасности объявлен в Подмосковье

Синоптики сообщили о желтом уровне погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра и гололедицы, сообщает Гидрометцентр.

Синоптики пообещали «супервесну» на выходных

Предупреждение будет действовать до вечера 8 апреля. Как ожидается, скорость ветра составит 18 метров в секунду. Также прогнозируется гололедица.

Температура в московском регионе уже на этих выходных достигнет 16 градусов тепла, однако до этого жителям предстоит пережить «последний припадок зимы».

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ФОТО: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПогодаМосква
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