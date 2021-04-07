Синоптики пообещали «супервесну» на выходных

Температура в московском регионе уже на этих выходных достигнет 16 градусов тепла, однако до этого жителям предстоит пережить «последний припадок зимы», рассказал РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода обещает быть максимально комфортной – например, в Москве, по словам синоптика, будет солнечно и прогнозируется отсутствие осадков, однако до этого зима напомнит о себе. Тишковец предупреждает, что «прежде чем наступит «супервесна», придется пережить последний припадок зимы». Связан он, как ожидается, будет с Балканским циклоном, который сейчас надвигается на московский регион с юго-запада и в четверг атакует столицу и Центральную Россию обильными осадками. Может выпасть мокрый снег. Прогнозируется до 17 мм осадков — это 40% месячной нормы. «Не исключено, что москвичи, завтра проснувшись, увидят за окном снежный пейзаж», — заявил синоптик.

Также он рекомендует в эти дни быть осторожными автомобилистам, особенно по утрам из-за скользкой дороги, снежного наката и плохой видимости. «К выходным инициатива перейдет к антициклону, и снег растает в течение суток», — пообещал Тишковец.

Ранее главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила в эфире НСН, что снегопад в начале апреля — нормальное явление для московского климата.

