«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе
5 октября 202322:20
Из-за ветра в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности с 9 до 15 часов 6 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
Сообщается, что в Москве и Подмосковье возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до конца октября автомобилистам в Москве нет смысла менять летнюю резину на зимнюю. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru