«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Сообщается, что в Москве и Подмосковье возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до конца октября автомобилистам в Москве нет смысла менять летнюю резину на зимнюю. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

