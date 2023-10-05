«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе

Из-за ветра в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности с 9 до 15 часов 6 октября. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

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Сообщается, что в Москве и Подмосковье возможны порывы ветра до 17 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до конца октября автомобилистам в Москве нет смысла менять летнюю резину на зимнюю. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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