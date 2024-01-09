«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе со среды на четверг

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве в первую рабочую неделю после праздников ожидаются резкие колебания атмосферного давления. Так, с 10 до 11 января давление в Москве снизится с 751 до 733 миллиметров ртутного столба из-за перемещения атлантического циклона.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 26 декабря 2023 года атмосферное давление в Москве опустилось до 724,6 мм ртутного столба. По его словам, это новый рекорд - ранее настолько низкое давление было зафиксировано в столице 26 декабря 1975 года, отмечает «Радиоточка НСН».

