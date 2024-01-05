Холодная погода и порывистый ветер превратили Калининград в «зимнее царство»
Ледяной «драконьей чешуей» покрылось побережье Куршского залива под Калининградом.
Холодная погода и порывистый ветер превратили Калининград в настоящее «зимнее царство». По сообщениям синоптиков, в области продолжатся ветер, холод и снегопад. Ночью температура достигала -15 градусов.
В региональном управлении ГИБДД сообщили, что в авариях из-за «из-за сложных метеорологических условий» на дорогах Калининградской области за минувшие сутки пострадали двое детей и подросток.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 4 января стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометров опускались до минус 27,1 градуса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru