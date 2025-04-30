Железнодорожный вокзал Донецка начнет работать с 9 мая

При атаке БПЛА под Белгородом ранены три бойца «Орлана» Хинштейн сообщил о гибели 288 жителей Курской области с начала вторжения ВСУ Экс-замглавы управления пожарной охраны МЧС осудили на 15 лет РФ исключила из параллельного импорта ноутбуки HP и Fujitsu и нелечебную косметику Фестиваль «Пасхальный дар» посетили около 1 млн человек