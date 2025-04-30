Железнодорожный вокзал Донецка начнет работать с 9 мая

Отмечается, что до столицы Донецкой народной республики будут продлены маршруты пригородных поездов. Речь идёт об электричках «Донецк (Ясиноватая) – Успенская» и «Донецк (Ясиноватая) – Дебальцево.

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Кроме того, будет назначена ещё одна пара пригородных поездов «Донецк - Ясиноватая».

Как указал замгендиректора ФГУП Олег Калеватых, воказл Донецка не принимал поезда с 2014 года.

Ранее глава Минтранса Роман Старовой заявил, что принеобходимости его ведомство готово построить в Донецке метрополитен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: banenor.no
ТЕГИ:Железная ДорогаВокзалыДНРДонецк

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