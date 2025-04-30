Железнодорожный вокзал Донецка начнет работать с 9 мая
30 апреля 202518:12
Отмечается, что до столицы Донецкой народной республики будут продлены маршруты пригородных поездов. Речь идёт об электричках «Донецк (Ясиноватая) – Успенская» и «Донецк (Ясиноватая) – Дебальцево.
Кроме того, будет назначена ещё одна пара пригородных поездов «Донецк - Ясиноватая».
Как указал замгендиректора ФГУП Олег Калеватых, воказл Донецка не принимал поезда с 2014 года.
Ранее глава Минтранса Роман Старовой заявил, что принеобходимости его ведомство готово построить в Донецке метрополитен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru