Желающим попасть в Казахстан россиянам на 200 лет запретили выезжать из РФ

Гражданам, желающим пересечь российско-казахстанскую границу, стали выдавать уведомления с запретом на выезд из России до 2222 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Соответствующие документы вручают на КПП Бугристое на границе Челябинской области и Казахстана. В качестве основания для запрета указывается решение Федеральной службы судебных приставов (ФССП), однако бумагу выдают даже тем, у кого никаких задолженностей нет.

Спецкор «Радиоточки НСН» также рассказал, что границу РФ с Казахстаном не дают перейти гражданам, у кого в военном билете указана категория «В» (ограниченно годен).

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приезжим россиянам будет оказываться вся необходимая помощь, но при этом не будет предоставляться никаких преференций, сообщает RT.

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Фото: telegram.org
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