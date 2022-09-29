Желающим попасть в Казахстан россиянам на 200 лет запретили выезжать из РФ

Соответствующие документы вручают на КПП Бугристое на границе Челябинской области и Казахстана. В качестве основания для запрета указывается решение Федеральной службы судебных приставов (ФССП), однако бумагу выдают даже тем, у кого никаких задолженностей нет.

Спецкор «Радиоточки НСН» также рассказал, что границу РФ с Казахстаном не дают перейти гражданам, у кого в военном билете указана категория «В» (ограниченно годен).

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что приезжим россиянам будет оказываться вся необходимая помощь, но при этом не будет предоставляться никаких преференций, сообщает RT.

