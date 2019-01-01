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Умерла сердитая кошка Grumpy Cat

17 мая13:34

Знаменитая кошка-мем Grumpy Cat умерла в возрасте семи лет. Об этом сообщается в официальном Instagram «сердитой кошки».

По словам хозяев, их питомица перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью поправиться.

«Несмотря на усилия лучших специалистов и ее любящей семьи... Она покинула нас утром 14 мая», — говорится в сообщении.

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Напомним, кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce) получила всемирную известность благодаря крайне хмурому виду. Она прославилась в 2012 году после появления фото в блоге Reddit. В 2013 году Grumpy Cat получила награду «Мем года» на ежегодной интернет-премии Webby Awards.

Ранее в эфире НСН руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв рассказал, как животные переносят утрату хозяев.


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