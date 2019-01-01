Умерла сердитая кошка Grumpy Cat

Напомним, кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce) получила всемирную известность благодаря крайне хмурому виду. Она прославилась в 2012 году после появления фото в блоге Reddit. В 2013 году Grumpy Cat получила награду «Мем года» на ежегодной интернет-премии Webby Awards.

Ранее в эфире НСН руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв рассказал, как животные переносят утрату хозяев.



