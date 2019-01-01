Умерла сердитая кошка Grumpy Cat
Знаменитая кошка-мем Grumpy Cat умерла в возрасте семи лет. Об этом сообщается в официальном Instagram «сердитой кошки».
По словам хозяев, их питомица перенесла инфекцию мочевыводящих путей и не смогла полностью поправиться.
«Несмотря на усилия лучших специалистов и ее любящей семьи... Она покинула нас утром 14 мая», — говорится в сообщении.
Напомним, кошка по кличке Соус Тардар (Tardar Sauce) получила всемирную известность благодаря крайне хмурому виду. Она прославилась в 2012 году после появления фото в блоге Reddit. В 2013 году Grumpy Cat получила награду «Мем года» на ежегодной интернет-премии Webby Awards.
Ранее в эфире НСН руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачёв рассказал, как животные переносят утрату хозяев.
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