«Жары не будет»: Синоптик о погоде в Московском регионе в мае
Май в центральной европейской части России будет по температурным показателям близок к климатической норме, сказал НСН Михаил Леус.
Май в центральной европейской части России будет по температурным показателям близок к климатической норме, сказал НСН Михаил Леус.
Жаркого мая в столичном регионе ждать не приходится, более того, первая декада месяца, возможно, будет холоднее нормы. Об этом НСН заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура выше нормы в мае прогнозируется на востоке Северо-Западного федерального округа, Урале, севере Западной Сибири и в Поволжье. Об этом сообщило агентство ТАСС. По мнению Леуса, в центральной европейской части России, в частности, в столичном регионе теплого мая не ожидается.
«Более того, первая декада последнего весеннего месяца по своим температурным характеристикам будет даже, возможно, на градус ниже климатической нормы. Только вторая и третья декада будут относительно теплыми. Но в среднем никакого жаркого мая не получится. Естественно, какие-то дни будут теплыми, какие-то — холодными. В среднем май будет близок к своей климатической норме, может быть, на градус теплее нормы, но такое превышение фиксируется только приборами», — отметил синоптик.
Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве на первомайские праздники ожидаются похолодание и небольшие дожди. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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