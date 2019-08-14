Жару до +36 градусов предсказали синоптики

Уточняется, что первыми изменение температуры заметят жители Центрального федерального округа, а также Поволжья. Специалисты поясняют, что северные потоки перекроют высотный циклон. Именно за счет этого на Центральную часть страны начнет поступать воздух тропических широт. Днем воздух будет прогреваться до 30-36 градусов.

Однако, пишет Газета.ру, на севере, а также западе России все же ожидаются дожди с грозами. А вот в южные регионы России придет антициклон с жарким тропическим воздухом. В частности, в Крыму температура приблизится к максимальным показателям.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление приведет по всей России к более резким изменениям погоды в июле. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в большинстве регионов страны ожидается температура около и выше нормы. Профессор ВШЭ, футуролог Андрей Коротаев в эфире НСН подтвердил выкладки метеорологов.

