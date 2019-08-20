Жару до 28 градусов пообещали москвичам 20 августа
Во вторник, 20 августа в Москве ожидается до 28 градусов тепла. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.
Пока в столице дневная температура будет колебаться в пределах 26-28 градусов, в области столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов тепла, пишут «Известия».
Синоптики прогнозируют, что вторник пройдет без осадков, с небольшой облачностью. В ночь на среду температура опустится до 13-15 градусов тепла, а в Подмосковье похолодает до 10-15 градусов.
Однако в среду, 21 августа в столичном регионе ожидается жара до 30 градусов, отмечает Газета.ру.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал НСН, когда в Москву придет «бабье лето».
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