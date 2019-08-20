Жару до 28 градусов пообещали москвичам 20 августа

Во вторник, 20 августа в Москве ожидается до 28 градусов тепла. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

Пока в столице дневная температура будет колебаться в пределах 26-28 градусов, в области столбики термометров покажут от 23 до 28 градусов тепла, пишут «Известия».