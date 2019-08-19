Синоптики пообещали москвичам возвращение лета на этой неделе

Собеседник НСН отметил, что затяжных осадков в ближайшие дни не стоит ждать. По его словам, антициклон будет способствовать хорошей погоде в столице.

«Если сегодня-завтра осадков вообще не ожидается, то 21-23 августа местами небольшие кратковременные дожди. Но это дожди летнего типа: не нудные, не моросящие, легкие и небольшие. Поэтому осадки не будут доставлять дискомфорта. Почему такая комфортная температура? Распространяется область высокого давления, а центр этого антициклона находится в районе Азор», - объяснил синоптик.

Вместе с тем Вильфанд отметил, что к концу недели в Москве все же снова станет прохладнее. Однако, специалист отметил, что погода, которая установится к субботе, совершенно характерна для этого времени в регионе.

«Прогнозируем, что уже в пятницу начнутся изменения циркуляции. Северо-западные потоки приведут к понижению температуры, причем заметному: примерно на 6-7 градусов. Это, казалось бы, много, но на самом деле температура приблизится к своим многолетним значениям. В пятницу температура будет приближаться к привычным значениям. Ночь будет очень теплой - +15-16 градусов. Дневные температуры составят +19-23 градуса. А вот в субботу, 24 августа, ночные температуры будут уже пониже - +12-13, а дневные температуры в районе 20-градусной отметки. Это многолетние и средние значения для августа. Конечно, это будет рассматриваться, как заметное похолодание. Но знаете, счастье долго не длится! Но эти три-четыре дня все-таки очень комфортные , поэтому им и нужно радоваться», - заключил собеседник НСН.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков указал в эфире НСН на сходство погодных катаклизмов в Сочи и в Москве. По его словам, они обусловлены выходом южного циклона и лежащего в нем активного атмосферного фронта

