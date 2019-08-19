Синоптики пообещали москвичам возвращение лета на этой неделе
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН дал прогноз на предстоящую неделю.
Синоптики рассказали о возвращении летней погоды в столицу на этой неделе. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил в беседе с НСН, что москвичей ждет настоящее «бабье лето» уже в августе.
«Возвращение лета нужно ждать. Я бы сказал, что его можно ассоциировать с августовским “бабьим летом”. Хотя оно, конечно, всегда в сентябре. Но после такой прохладной погоды на этой неделе, действительно, возвращается летняя погода. И чтобы не быть голословным, скажу, вот уже сегодня мы прогнозируем, что после полудня температура превысит 23-градусную отметку. Будет +23-25 градусов. А вот уже во вторник, в среду и в четверг будет по-настоящему летняя температура. Когда мы говорим о летней погоде, то обращаем внимание не только на самые максимальные значения, но и на то, какие ночи. Очень теплые ночи, минимальные значения +16-18 градусов. Дневные температуры завтра +26-28, в среду - +27-29, в четверг - +24-26. Мне кажется, эти числа музыкально звучать для москвичей, потому что мы все-таки привыкли к более умеренным температурам, а тут такие настоящие летние значения. Воздух будет прозрачный, даже хрупкий наощупь», - заверил он.
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Собеседник НСН отметил, что затяжных осадков в ближайшие дни не стоит ждать. По его словам, антициклон будет способствовать хорошей погоде в столице.
«Если сегодня-завтра осадков вообще не ожидается, то 21-23 августа местами небольшие кратковременные дожди. Но это дожди летнего типа: не нудные, не моросящие, легкие и небольшие. Поэтому осадки не будут доставлять дискомфорта. Почему такая комфортная температура? Распространяется область высокого давления, а центр этого антициклона находится в районе Азор», - объяснил синоптик.
Вместе с тем Вильфанд отметил, что к концу недели в Москве все же снова станет прохладнее. Однако, специалист отметил, что погода, которая установится к субботе, совершенно характерна для этого времени в регионе.
«Прогнозируем, что уже в пятницу начнутся изменения циркуляции. Северо-западные потоки приведут к понижению температуры, причем заметному: примерно на 6-7 градусов. Это, казалось бы, много, но на самом деле температура приблизится к своим многолетним значениям. В пятницу температура будет приближаться к привычным значениям. Ночь будет очень теплой - +15-16 градусов. Дневные температуры составят +19-23 градуса. А вот в субботу, 24 августа, ночные температуры будут уже пониже - +12-13, а дневные температуры в районе 20-градусной отметки. Это многолетние и средние значения для августа. Конечно, это будет рассматриваться, как заметное похолодание. Но знаете, счастье долго не длится! Но эти три-четыре дня все-таки очень комфортные , поэтому им и нужно радоваться», - заключил собеседник НСН.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков указал в эфире НСН на сходство погодных катаклизмов в Сочи и в Москве. По его словам, они обусловлены выходом южного циклона и лежащего в нем активного атмосферного фронта
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