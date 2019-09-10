В Москве продлили действие «желтого» уровня погодной опасности

10 сентября11:36

Синоптики продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности в Москве и области до вечера 11 сентября. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные Гидрометцентра. Специалисты подчёркивают, что в предстоящую среду воздух в столичном регионе может прогреться до +25 градусов. Осадков синоптики не обещают, подчёркивает АГН Москва.

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Ранее НСН писала, что жителей центральной части России на этой неделе ожидают по-июльски теплая погода, которая задержится до выходных. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на слова заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной.

По заявлению специалиста, днем столбики термометров будут колебаться между отметками от +22°С до +27°С. В тёмное время суток – не больше 14 градусов тепла. Как отмечает Газета.ру, осадков при этом не предвидится, однако утром и ночью возможен туман.

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Фото: flickr.com // Коля Саныч
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