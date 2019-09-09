Синоптики обещают москвичам комфортную рабочую неделю
В Гидрометцентре рассказали НСН о погоде в столичном регионе в ближайшую неделю.
В течение второй недели сентября жители и гости столичного региона смогут насладиться июльской погодой, сообщил НСН научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В течение этой недели, выходя на работу, можно зонтики не доставать, а наоборот, ходить в такой одеже, которую мы обычно используем в июле, потому что погода совершенно июльская, и, причем, однородная. Устойчивый антициклон, высотная фронтальная зона, то есть линия перемещения воздушных потоков с запада, с севера. Холодные воздушные массы к нам точно не поступают, и однородный режим погоды при высоком давлении. Это значит, что ночью температурный фон +10…+14⁰С, днем от +20…+25⁰С», — рассказал он.
При этом в среду, 11 сентября и в четверг, 12 сентября прогнозируется еще более теплая погода, добавил собеседник НСН. По его словам, в эти дни столбики термометров в Московской области могут подняться до +26⁰С. В целом, до конца рабочей недели синоптики обещают столичному региону комфортную, теплую погоду без осадков, но с одним недостатком.
«Единственная проблема, которая может возникнуть, и она ,скорее всего, возникнет, связана с тем, что утром будет туман. Есть такое понятие, радиационный туман или туман выхолаживания. Дело в том, что при отсутствии облаков днем поверхность сильно прогревается, а ночью очень быстро остывает, и температура воздуха приближается к точке росы, а точка росы — это температура, при которой происходит конденсация водяных паров. Поэтому утром туманы с видимостью 200-500 метров прогнозируются в течение недели», — предупредил Роман Вильфанд.
В выходные, 14-15 сентября столичная погода изменится и на смену июльскому комфорту придет холодный воздух с кратковременными дождями, сообщают синоптики.
«Высотная фронтальная зона спускается к югу, и уже центр европейской России, Москва в частности, окажутся доступны для более прохладных воздушных масс с северо-запада. Уже облака будут и более дождливая погода. Пока не сильные дожди, но все-таки уже кратковременные дожди в выходные, безусловно, прогнозируются. И температура в диапазоне +17…+18⁰С днем, и ночные температуры тоже не очень пока холодные, +9…+10⁰С. Конечно же, такой температурный фон будет ниже, чем температура в рабочие дни недели, но все-таки по отношению к норме, к климатическим значениям будет выше на 2, а то и 3 градуса. Это как характеристика того, насколько сейчас тепло», — отметил собеседник НСН.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал НСН о планах погоды в столичном регионе на осень и зиму.
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