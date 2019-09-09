Синоптики обещают москвичам комфортную рабочую неделю

При этом в среду, 11 сентября и в четверг, 12 сентября прогнозируется еще более теплая погода, добавил собеседник НСН. По его словам, в эти дни столбики термометров в Московской области могут подняться до +26⁰С. В целом, до конца рабочей недели синоптики обещают столичному региону комфортную, теплую погоду без осадков, но с одним недостатком.

«Единственная проблема, которая может возникнуть, и она ,скорее всего, возникнет, связана с тем, что утром будет туман. Есть такое понятие, радиационный туман или туман выхолаживания. Дело в том, что при отсутствии облаков днем поверхность сильно прогревается, а ночью очень быстро остывает, и температура воздуха приближается к точке росы, а точка росы — это температура, при которой происходит конденсация водяных паров. Поэтому утром туманы с видимостью 200-500 метров прогнозируются в течение недели», — предупредил Роман Вильфанд.

В выходные, 14-15 сентября столичная погода изменится и на смену июльскому комфорту придет холодный воздух с кратковременными дождями, сообщают синоптики.

«Высотная фронтальная зона спускается к югу, и уже центр европейской России, Москва в частности, окажутся доступны для более прохладных воздушных масс с северо-запада. Уже облака будут и более дождливая погода. Пока не сильные дожди, но все-таки уже кратковременные дожди в выходные, безусловно, прогнозируются. И температура в диапазоне +17…+18⁰С днем, и ночные температуры тоже не очень пока холодные, +9…+10⁰С. Конечно же, такой температурный фон будет ниже, чем температура в рабочие дни недели, но все-таки по отношению к норме, к климатическим значениям будет выше на 2, а то и 3 градуса. Это как характеристика того, насколько сейчас тепло», — отметил собеседник НСН.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал НСН о планах погоды в столичном регионе на осень и зиму.

