Общество

Жарко и дождливо: Москвичам рассказали о погоде на выходные

19 июня13:02

Синоптики рассказали жителям столичного региона о том, чего ждать от погоды в предстоящие выходные. Как пишут РИА Новости, ссылаясь на заявление ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елены Волосюк, в конце недели скандинавский антициклон принесет в Москву 30-ти градусную жару, однако в выходные на территории мегаполиса и в Подмосковье прогнозируются грозовые дожди.

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Между тем, как отмечает агентство городских новостей «Москва», в МЧС жителей столицы предупредили о том, что сегодня воздух в российской столице может прогреться до +31 градуса. Спасатели рекомендуют москвичам избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить как можно больше воды.

Ранее НСН писала, что в Роскачестве рассказали, какие напитки лучше всего пить в жаркую погоду. Специалисты отметили, что от сладких напитков нужно отказаться. Они советуют употреблять побольше воды и чая, чтобы избежать обезвоживания. Также снизить градус поможет квас.

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