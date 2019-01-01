Жарко и дождливо: Москвичам рассказали о погоде на выходные

Между тем, как отмечает агентство городских новостей «Москва», в МЧС жителей столицы предупредили о том, что сегодня воздух в российской столице может прогреться до +31 градуса. Спасатели рекомендуют москвичам избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, а также пить как можно больше воды.

Ранее НСН писала, что в Роскачестве рассказали, какие напитки лучше всего пить в жаркую погоду. Специалисты отметили, что от сладких напитков нужно отказаться. Они советуют употреблять побольше воды и чая, чтобы избежать обезвоживания. Также снизить градус поможет квас.

