Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за пекла
В российской столице объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары — в ближайшее время температура воздуха достигнет отметки в 30-31 градуса. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Собеседник агентства разъяснил, что по согласованию с МЧС штормовое предупреждение выпускается в том случае, если воздух прогревается до 30 градусов и выше, так как такая погода негативно сказывается на большей части горожан.
Вильфанд также отметил, что в течение недели подобные предупреждения будут выпускаться часто. Как отмечает телеканал «360», аномальный температурный фон установился в Москве со вторника.
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