Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за пекла

Собеседник агентства разъяснил, что по согласованию с МЧС штормовое предупреждение выпускается в том случае, если воздух прогревается до 30 градусов и выше, так как такая погода негативно сказывается на большей части горожан.



Вильфанд также отметил, что в течение недели подобные предупреждения будут выпускаться часто. Как отмечает телеканал «360», аномальный температурный фон установился в Москве со вторника.

