Жара и ливни: Синоптики рассказали о погоде Центральной части России

В течение наступившей недели погода в Центральной части России постепенно начнёт возвращаться в климатические нормы июля. Как пишет «Российская газета», об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В частности, в столичном регионе, столбики термометра могут дотянуться до отметки в +25 градусов. Повышение температуры будет сопровождаться кратковременными осадками. Между тем, в Поволжье воздух может прогреться до + 35-ти.

Жарко будет и на Урале, а также в Сибири. В Челябинской области синоптики обещают 33 градуса выше ноля, в Алтайском крае до +32.

Между тем, с приходом новой недели на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область обрушаться сильные дожди. Они будут сопровождаться шквалистым ветром, порывы которого местами составят 25 м/с. Воздух прогреется до +32 градусов.