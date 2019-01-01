Жара и ливни: Синоптики рассказали о погоде Центральной части России
В течение наступившей недели погода в Центральной части России постепенно начнёт возвращаться в климатические нормы июля. Как пишет «Российская газета», об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
В частности, в столичном регионе, столбики термометра могут дотянуться до отметки в +25 градусов. Повышение температуры будет сопровождаться кратковременными осадками. Между тем, в Поволжье воздух может прогреться до + 35-ти.
Жарко будет и на Урале, а также в Сибири. В Челябинской области синоптики обещают 33 градуса выше ноля, в Алтайском крае до +32.
Между тем, с приходом новой недели на Краснодарский край, Калмыкию и Ростовскую область обрушаться сильные дожди. Они будут сопровождаться шквалистым ветром, порывы которого местами составят 25 м/с. Воздух прогреется до +32 градусов.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с НСН заявил, что на смену осенней погоде в столичном регионе лето придёт уже скоро.
«Похолодание, начавшееся в конце июня, затянулось и получилось настолько интенсивным, что в настоящее время достигнуто «холодное дно»: в первой декаде июля средняя температура получилась ниже климатической нормы на 1,5 градуса», - отметил специалист.
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