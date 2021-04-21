«Кривая линия» попросила зампреда правительства «укротить» Росреестр

Сразу несколько слушателей НСН обратились в «Кривую линию» с жалобами на безобразную работу ведомства. Причиной обращений во всех случаях стало бездействие сотрудников Управления Росреестра по Московской области. Вернее, нежелание исполнять свои непосредственные обязанности.

В подмосковном Ногинске жильцы дома №86 по улице 3-го Интернационала на протяжении шести лет не могут въехать в свои квартиры. Сначала проблемы возникли у застройщика. После того, как дом все-таки достроили и показательно выдали ключи, неожиданным препятствием к долгожданному новоселью стал Росреестр. Уже более полугода здание не ставят на кадастровый учет по непонятным причинам. Сначала якобы нашли ошибки в документах, затем пытались все свалить на управляющую компанию. По последней версии Росреестра причина кроется в заболевшем кадастровом инженере, который является единственным человеком, способным решить проблему. Ни городская администрация, ни местные СМИ за все это время никак не смогли повлиять на ситуацию.

В этот же день в «Кривую линию НСН» обратился и житель города Королев Владимир Милкин. Пару лет назад он купил два смежных земельных участка с домом. Оформление прошло по всем правилам с выдачей кадастровых паспортов. В конце прошлого года на землю нашлись покупатели. Чтобы приобрести недвижимость они взяли ипотечный кредит. Однако сделка до сих пор не состоялась. При регистрации прав произошел сбой в базе, а далее начались чудеса. В Росреестре заявили, что во ФГИС ЕГРН данные на участки отсутствуют и нужно обращаться в кадастр. Кадастровый инженер визитом был сильно удивлен, так как все сведения находились в базе данных. Это подтвердили потом и сотрудники Росреестра. Но сделку все равно приостановили. По официальной версии «объект недвижимости не мигрировал во ФГИС ЕГРН». Служба технической поддержки, куда государственный регистратор направил соответствующее обращение еще 14 января, до сих пор никаких действий не предприняла. Сначала обещали все исправить до 14 апреля, теперь срок сдвинулся на 4 мая.

Следует только вспомнить, что руководитель Росреестра Олег Скуфинский еще 21 сентября 2020 года пообещал Владимиру Путину завершить все работы по переносу информации с унаследованных систем во ФГИС ЕГРН до конца года. И отчитался об этом во всеуслышание 21 октября.

Однако, судя по жалобам в «Кривую линию», не все так гладко. Только вот ни Управление Росреестра по Московской области, ни федеральный главк на запросы НСН не отвечают.

В целях изменить ситуацию и повернуть ведомство лицом к народу «Кривая линия» направила обращение Заместителю председателя Правительства Российской Федерации Александру Оверчуку, курирующему данное направление.