Жалоба на депутата Ильтякова поступила в комиссию по этике Госдумы

По ее словам, Госдума является местом для конструктивного диалога, а не агрессивных нападок. Депутат подчеркнула, что можно не поддерживать аборты, однако важно корректно выражать свои мысли.

Ранее депутат в эфире радио «Комсомольская правда» выступил против абортов, и назвал «чучелами» россиянок, которые хотят решать сами, когда им рожать. Ильтяков также высказался о «рожалке, которая должна работать».

Позднее депутат пояснил, что назвал «рожалками» не женщин, а детородные органы. Он также заметил, что некоторые его коллеги выразили недовольства после подобных заявлений, однако подчеркнул, что депутаты Госдумы не должны критиковать друг друга, передает «Радиоточка НСН».

