Жалоба на депутата Ильтякова поступила в комиссию по этике Госдумы
Депутат Ксения Горячева направила в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики просьбу проверить высказывания депутата Александра Ильтякова о женщинах. Об этом Горячева сообщила в своем Telegram-канале.
По ее словам, Госдума является местом для конструктивного диалога, а не агрессивных нападок. Депутат подчеркнула, что можно не поддерживать аборты, однако важно корректно выражать свои мысли.
Ранее депутат в эфире радио «Комсомольская правда» выступил против абортов, и назвал «чучелами» россиянок, которые хотят решать сами, когда им рожать. Ильтяков также высказался о «рожалке, которая должна работать».
Позднее депутат пояснил, что назвал «рожалками» не женщин, а детородные органы. Он также заметил, что некоторые его коллеги выразили недовольства после подобных заявлений, однако подчеркнул, что депутаты Госдумы не должны критиковать друг друга, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Участников массовой драки задержали во Владимире
- Улицу в Милане признали самой дорогой в мире по арендной плате
- СМИ: В Лондоне не стали комментировать данные о первом ударе Storm Shadow вглубь РФ
- Жалоба на депутата Ильтякова поступила в комиссию по этике Госдумы
- ВС РФ подтвердил приговор экс-капитану «Альфы» Чукаеву
- Такер Карлсон: Разрешение США Киеву бить ATACMS вглубь РФ грозит американцам смертью
- Росстат: Инфляция в России за период с 12 по 18 ноября составила 0,37%
- В Рязани мужчина получил химический ожог, пытаясь избавиться от татуировки
- Сливочное масло в России c 12 по 18 ноября подорожало на 1,4%
- Исследование: Число абортов в РФ за последние 30 лет сократилось в восемь раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru