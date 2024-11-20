Исследование: Число абортов в РФ за последние 30 лет сократилось в восемь раз
За последние 30 лет число абортов в России сократилось в восемь раз, следует из исследования демографов Виктория Сакевич из НИУ ВШЭ и Борис Денисов из МГУ.
Согласно статистике, в середине 1960-х годов в больницах ежегодно регистрировалось 5,5 миллиона случаев абортов. Однако эта цифра также учитывала и выкидыши. К 1990-му показатель составлял 4,1 миллиона операций. К 2022 году число прерываний беременности упало в восемь раз, составив 500 тысяч случаев.
Уточняется, что 8,7 абортов на тысячу женщин в России является низким уровнем относительно мировых показателей. Для сравнения, в странах с высоким уровнем дохода средний показатель абортов в период с 2015 по 2019 год в среднем составлял 15 случаев на тысячу женщин в возрасте от 15 до 49 лет.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в 2023 году от искусственного прерывания беременности отказались 46 тысяч женщин, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru