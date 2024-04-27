«Жалоб нет!»: В России опровергли массовый отъезд граждан Таджикистана

Вадим Коженов заявил НСН, что на российский рынок труда большее влияние оказывает отъезд узбеков, на родине которых экономика пошла в гору. 

Никаких жалоб от граждан Таджикистана из-за проблем на въезде в Россию не поступало, массового отъезда из РФ также не наблюдается, заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в беседе с НСН.

Граждане Таджикистана сталкиваются с многочисленными отказами во въезде в Россию, сообщило Министерство иностранных дел республики. До этого СМИ писали об отъезде таджиков из России на фоне массовых проверок после теракта в «Крокусе».

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«У меня такой информации нет. Нам даже люди не звонили с жалобами, у нас же колл-центр есть, никаких звонков по этому поводу. Могу сказать, что граждане Таджикистана особо не уезжают из России, массового отъезда мы не видим. В связи с этим количество мигрантов сохраняется, на данном этапе мы влияния какого-то на российский рынок труда не видим», - рассказал он.

По его словам, на российский рынок труда большее влияние оказывает отъезд узбеков, на родине которых экономика пошла в гору.

«У нас гораздо больше влияет то, что в последние годы на родину постепенно возвращаются узбеки. В целом у них там экономика поднимается, пришел новый президент и провел хорошие реформы. Жизнь там налаживается, они начинают из России уезжать. Это гораздо сильнее влияет, чем какие-то ситуативные моменты», - добавил собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о грядущем дефиците кадров в России. По его словам, этот дефицит нельзя покрыть за счет мигрантов. Российский лидер призвал искать другие подходы, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:УзбекистанТаджикистанМигранты

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