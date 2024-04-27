«Жалоб нет!»: В России опровергли массовый отъезд граждан Таджикистана

«У меня такой информации нет. Нам даже люди не звонили с жалобами, у нас же колл-центр есть, никаких звонков по этому поводу. Могу сказать, что граждане Таджикистана особо не уезжают из России, массового отъезда мы не видим. В связи с этим количество мигрантов сохраняется, на данном этапе мы влияния какого-то на российский рынок труда не видим», - рассказал он.

По его словам, на российский рынок труда большее влияние оказывает отъезд узбеков, на родине которых экономика пошла в гору.

«У нас гораздо больше влияет то, что в последние годы на родину постепенно возвращаются узбеки. В целом у них там экономика поднимается, пришел новый президент и провел хорошие реформы. Жизнь там налаживается, они начинают из России уезжать. Это гораздо сильнее влияет, чем какие-то ситуативные моменты», - добавил собеседник НСН.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о грядущем дефиците кадров в России. По его словам, этот дефицит нельзя покрыть за счет мигрантов. Российский лидер призвал искать другие подходы, передает «Радиоточка НСН».



