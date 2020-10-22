«Жалкий человек»: Пашаев высмеял претензии Ефремова

Бывший защитник Ефремова также прокомментировал реплики артиста в свой адрес, прозвучавшие во время рассмотрения апелляции на приговор.

«Жалкий человек. Я же знаю все. Ему адвокаты обещали, что если сдаешь Пашаева – получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов. Он же человек слабый. Он всегда жил в хороших условиях, не знал проблем. Тут попадает в изолятор… Что сказать. Человек сидит за решеткой, чем ему по ушам ездят, то и говорит. Ему любой ценой – хоть подставить, хоть перешагнуть через труп – надо выйти на свободу», - заметил собеседник НСН.

Он подчеркнул, что, когда защищал Ефремова, действовал в полном соответствии с тем, что от него просил подзащитный.

«При моих выступлениях в зале суда всегда были его люди, которые все согласовывали. Каждый мой шаг согласовывали. За моей спиной шестеро адвокатов работали. Я их ни разу не видел. Неоднократно просил, чтобы они встретились со мной, так и не встретились. Вокруг меня столько врагов было, вы не представляете. Если бы что не так, ему бы сразу сообщили. За каждым моим шагом следили: куда ходил, какие интервью давал, что говорил. Согласовывали каждый мой шаг», - заявил бывший адвокат.

В четверг, 22 октября, Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову. Вместо восьми лет осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы артисту апелляционная инстанция присудила 7,5 года в колонии общего режима.