«Жалкий человек»: Пашаев высмеял претензии Ефремова
Бывший защитник Ефремова Эльман Пашаев в эфире НСН связал обвинения артиста в свой адрес с позицией его новых адвокатов.
Актер Михаил Ефремов в Мосгорсуде выразил недовольство работой своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Актер, в частности, отметил, что неоднократно просил Пашаева не оскорблять представителей и родственников погибшего водителя Сергея Захарова, однако адвокат его не послушал. Кроме того, по словам Ефремова, Пашаев воздействовал на него во время суда, причем довольно грубо. «Я помню, когда Добровинский спросил меня: "Вы полностью согласны с Пашаевым?" Пашаев меня ударил под столом ногой, и я сказал, что согласен», - цитируют Ефремова СМИ.
Сам Эльман Пашаев, после процесса временно лишившийся адвокатского статуса, в эфире НСН посмеялся над своим бывшим подзащитным.
«Он к доктору не обращался, когда я его ударил?» - иронически спросил Пашаев.
Бывший защитник Ефремова также прокомментировал реплики артиста в свой адрес, прозвучавшие во время рассмотрения апелляции на приговор.
«Жалкий человек. Я же знаю все. Ему адвокаты обещали, что если сдаешь Пашаева – получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов. Он же человек слабый. Он всегда жил в хороших условиях, не знал проблем. Тут попадает в изолятор… Что сказать. Человек сидит за решеткой, чем ему по ушам ездят, то и говорит. Ему любой ценой – хоть подставить, хоть перешагнуть через труп – надо выйти на свободу», - заметил собеседник НСН.
Он подчеркнул, что, когда защищал Ефремова, действовал в полном соответствии с тем, что от него просил подзащитный.
«При моих выступлениях в зале суда всегда были его люди, которые все согласовывали. Каждый мой шаг согласовывали. За моей спиной шестеро адвокатов работали. Я их ни разу не видел. Неоднократно просил, чтобы они встретились со мной, так и не встретились. Вокруг меня столько врагов было, вы не представляете. Если бы что не так, ему бы сразу сообщили. За каждым моим шагом следили: куда ходил, какие интервью давал, что говорил. Согласовывали каждый мой шаг», - заявил бывший адвокат.
В четверг, 22 октября, Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову. Вместо восьми лет осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы артисту апелляционная инстанция присудила 7,5 года в колонии общего режима.
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