Добровинский отреагировал на смягчение приговора Ефремову
Адвокат потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием артиста Михаила Ефремова заявил в эфире НСН, что не намерен спорить с решением суда.
Мосгорсуд смягчил на полгода приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП в центре Москвы. Теперь артисту предстоит отбыть 7,5 года в колонии общего режима. В свою очередь, один из его новых адвокатов просил освободить артиста из-под стражи прямо сегодня.
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире НСН рассказал об отношении к приговору.
«У меня задача была доказать вину Ефремова, я это сделал и получил от потерпевших благодарность. Я всегда говорил, что не буду оспаривать приговор, приму как есть», - сказал он.
Юрист добавил, что не знает, какие действия предпримет семья погибшего водителя Сергея Захарова.
«А что теперь должна делать потерпевшая сторона? Ужинать, наверное, будут через час-полтора», - отметил он.
Между тем, защита Ефремова намерена и далее обжаловать приговор, на этот раз в кассации, заявил адвокат Владимир Васильев.
Актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня. В тот день он выехал на встречную полосу и врезался в фургон «Лада». Водитель машины умер через несколько часов в больнице. Экспертиза показала, что артист был пьян, в его крови также нашли следы наркотиков.
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