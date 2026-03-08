Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Камчатки
8 марта 202620:31
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает филиал федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.
В сообщении ученых указано, что расстояние от Петропавловска-Камчатского составило 237 км, а глубина очага — 47,9 км.
Сведений о жертвах, разрушениях или угрозе цунами на данный момент не поступало.
Ранее в Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,5, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
