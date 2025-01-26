Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 км от побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 километрах от побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

В районе крымской Ялты за день произошли два землетрясения

"Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского", - сообщается на сайте.

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 48 километров.

В прошлое воскресенье, 19 января, в районе крымской Ялты за день произошли два землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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