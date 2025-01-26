Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 км от побережья Камчатки
26 января 202517:16
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 километрах от побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.
"Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского", - сообщается на сайте.
Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 48 километров.
В прошлое воскресенье, 19 января, в районе крымской Ялты за день произошли два землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 км от побережья Камчатки
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru