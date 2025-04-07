У северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
7 апреля 202507:59
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов северных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.
Сейсмособытие зафиксировали в Тихом океане в 13:59 (05:59 мск). Эпицентр землетрясения находился в 165 километрах к югу от Северо-Курильска, очаг залегал на глубине 60 километров.
По словам Семеновой, в Северо-Курильске ощущались толчки силой 3 балла. Угроза цунами не объявлялась.
Ранее землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- У северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4
- Роскомнадзор сообщил о возможном ограничении работы зарубежных провайдеров хостинга
- Над территорией России сбили 19 украинских беспилотников
- В Москве «ГАЗель» влетела в переход в метро «Парк Победы»
- На Дальнем Востоке обнаружили пропавшую в прошлом веке подлодку
- В Госдуме предложено ввести уполномоченного по правам животных в России
- Банкноты 200 рублей продают за миллионы из-за смены рисунка
- Омбудсмен: ВСУ целенаправленно бьют по машинам скорой помощи
- Премьер Грузии заговорил о возвращении Абхазии и Южной Осетии
- Оперштаб: На побережье Кубани появились похожие на пальмовое масло выбросы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru