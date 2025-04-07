У северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов северных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.

Сейсмособытие зафиксировали в Тихом океане в 13:59 (05:59 мск). Эпицентр землетрясения находился в 165 километрах к югу от Северо-Курильска, очаг залегал на глубине 60 километров.

По словам Семеновой, в Северо-Курильске ощущались толчки силой 3 балла. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи, напоминает 360.ru.