Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировано на Камчатке
Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал землетрясение магнитудой 4,5 на полуострове.
Отмечается, что эпицентр природного явления находился в 73 км от Петропавловска-Камчатского, очаг располагался на глубине 34 км.
По данным МЧС, пострадавших и разрушений в результате подземных толчков нет.
Ранее 20 октября сообщалось, что японские корабли, затопленные американскими военными после Второй мировой войны, поднялись со дна океана из-за повышения уровня острова Иводзима в результате вулканической активности в районе архипелага Огасавара.
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