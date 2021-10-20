Японские корабли времен Второй мировой всплыли на Иводзиме после землетрясения

Японские корабли, затопленные американскими военными после Второй мировой войны, поднялись со дна океана из-за повышения уровня острова Иводзима в результате вулканической активности в районе архипелага Огасавара. Об этом сообщает телеканал Asahi.

На снятых с вертолета кадрах заметны более 20 фрагментов судов, захваченных Соединенными Штатами во время битвы за Иводзиму в феврале-марте 1945 года и затопленных американскими военными для использования в качестве волнорезов.

По данным Daily Mail, после землетрясений у Иводзимы на суше оказались остовы 24 кораблей. Будут ли ликвидировать и разбирать их, не уточняется, пишет «Свободная пресса».

Летом нынешнего года из-за активности подземных вулканов в районе Огасавара повысился уровень Иводзимы, а также образовался новый небольшой вулканический остров.

