Японские корабли времен Второй мировой всплыли на Иводзиме после землетрясения
Японские корабли, затопленные американскими военными после Второй мировой войны, поднялись со дна океана из-за повышения уровня острова Иводзима в результате вулканической активности в районе архипелага Огасавара. Об этом сообщает телеканал Asahi.
На снятых с вертолета кадрах заметны более 20 фрагментов судов, захваченных Соединенными Штатами во время битвы за Иводзиму в феврале-марте 1945 года и затопленных американскими военными для использования в качестве волнорезов.
По данным Daily Mail, после землетрясений у Иводзимы на суше оказались остовы 24 кораблей. Будут ли ликвидировать и разбирать их, не уточняется, пишет «Свободная пресса».
Летом нынешнего года из-за активности подземных вулканов в районе Огасавара повысился уровень Иводзимы, а также образовался новый небольшой вулканический остров.
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