Земфира обжаловала отказ снятия с нее статуса иноагента
11 марта 202415:49
Российская певица Земфира Рамазанова (признана в РФ иноагентом) обжаловала отказ снять с неё статус иностранного агента в кассационном суде, сообщает ТАСС.
«Кассационная жалоба по делу зарегистрирована», — указали в суде.
Земфира пополнила список иноагентов в феврале 2023 года. Певица пыталась оспорить данное решение, однако Мосгорсуд апелляционную жалобу отклонил.
Ранее Земфира заявила, что не намерена затягивать с выпуском своего следующего альбома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru