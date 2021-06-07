Зеленский заявил о планах превратить Чернобыль в «магнит для туризма»

Чернобыль необходимо превратить в магнит для внутреннего и международного туризма, а зону отчуждения – в зону возрождения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Экология».

Он отметил, что уже начался процесс преображения чернобыльской зоны отчуждения, а также утверждена программа развития на ближайшие три года, которая предусматривает ряд изменений в инфраструктуре.