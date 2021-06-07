Зеленский заявил о планах превратить Чернобыль в «магнит для туризма»

Чернобыль необходимо превратить в магнит для внутреннего и международного туризма, а зону отчуждения – в зону возрождения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Экология».

Он отметил, что уже начался процесс преображения чернобыльской зоны отчуждения, а также утверждена программа развития на ближайшие три года, которая предусматривает ряд изменений в инфраструктуре.

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В прошлом году в чернобыльской зоне уже появился веломаршрут для туристов, который призван помочь посетителям получше узнать Чернобыльский заповедник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был неприятно удивлен отказом США ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток – 2».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ТуризмЧернобыльВладимир Зеленский
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