Прорыв или распил? Россия тратит миллиарды на термоядерную установку
Бывший начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР выразил сомнение в том, что выделенная на токамак Т-15 МД сумма будет оправдана.
Правительство России направит 4,9 миллиардов рублей на техническое дооснащение термоядерной установки токамак Т-15МД в Курчатовском институте. Но, несмотря на такие вложения, бывший начальник инспекции по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора СССР, доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов сомневается в том, сможет ли эта установка работать в том масштабе, в котором это было задумано. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ученый отметил, что основополагающие задачи, которые должны были быть решены еще до ее пуска, не решены до сих пор.
«Что такое установка термоядерного синтеза? Это, грубо говоря, тор, вокруг стоят мощнейшие магниты, а внутри идет плазма. Поджигают дейтериевый и тритиевый лед, туда попадают лазером, и там поджигается плазменный шнур, который идет внутри этого тора. Но температура плазмы порядка десяти миллионов градусов. И вот какой дьявол выдержит температуру у первой стенки, которая находится рядом с плазменным шнуром? Выдержит ли он такие гигантские температуры? То есть главная задача – найти материал для этого так называемого бланкета. До сих пор этот вопрос нигде в мире не решен», - объяснил доктор технических наук.
Кузнецов напомнил, что проект и конструкция установки были разработаны в 60-е годы прошлого века, однако за прошедшее время поставленные задачи не были реализованы. Установка была запущена в эксплуатацию в 1988 году, в 2005 году ее хотели модернизировать, но средств на это не нашлось. По словам эксперта, установку модернизируют для проведения экспериментов и решения задач термоядерного реактора, который строится во Франции.
Профессор затруднился назвать стоимость всего проекта, так как проект был растянут по времени. Однако заметил, что за десять лет строительства французского термоядерного реактора его стоимость увеличивалась примерно в три раза.
«Французский термоядерный реактор тоже строится не так быстро, как хотелось бы. Здесь дело не в деньгах. Та установка, на которую кабмин выделил деньги, нужна для решения определенных узких задач в решении физики термоядерного синтеза. А французская установка может использоваться в промышленных целях. За десять лет ее строительства стоимость увеличилась в три раза и сейчас ее стоимость оценивается в 32 миллиарда евро», - рассказал Кузнецов.
Эксперт отметил, что вопросы о том, стоит ли выделять деньги на термоядерную энергетику, возникают не только в России.
«Уже раздаются голоса, например, в Германии, на кой черт Меркель задалась этим вопросом пару лет назад? Зачем Германии нужен термоядерный реактор? Мы туда вбухиваем дикие деньги, а будет ли с его помощью решена какая-то важная задача и будет ли запущен этот реактор, пока под вопросом. Ситуация такая: главное ввязаться. Получить деньги, их распилить, а найдут ли материал на эту первую стенку, это вопрос из вопросов. Нужен прорыв гигантский, а его нет», - отмечает ученый.
При этом Кузнецов заметил, что в науке есть более насущные проблемы, на которые кабмин мог бы выделить деньги.
«Масса вопросов, связанных с атомной энергетикой, решаются черепашьими темпами. Уже уходят в мир иной те, кто был обладателем уникальных знаний, и, к сожалению, эти знания теряются. А проблем, связанных с атомной энергетикой и энергетикой будущего, становится только больше. Например, ядерная релятивистская энергетика – то, в чем наша страна имеет патенты, первые эксперименты у нас были проведены еще в 1985 году, но из-за недостатка финансирования с тех пор воз и ныне там. Америка и Япония уже идут вперед в этом направлении и грозятся перехватить у нас пальму первенства. А что это такое? Сочетание ускорителя протонов и ядерного реактора. С этой системой просто не может быть аварий типа Чернобыльской и Фукусимской, потому что реактор не сможет разогнаться до той скорости, чтобы произошли аварии с гигантским выбросом радиации. Но Росатому заниматься такими технологиями невыгодно. Зачем это делать, когда есть деньги, за которые ты практически не отвечаешь?» - задается вопросом эксперт.
Предоставление средств на дооснащение термоядерной установки токамак Т-15МД запланировано с 2021 по 2024 год, сообщает сайт правительства России. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Финансирование пойдёт на совершенствование комплекса дополнительного нагрева плазмы. В результате показатель мощности нагрева должен составить 11 МВт. Кроме того, планируется модернизировать криогенную аппаратуру, системы физических диагностик и циркуляции лития. Обновлённая установка должна помочь получить сведения, которые используют для перехода к следующему шагу — стационарному термоядерному источнику нейронов на основе токамака.
«Токамак» расшифровывается как «тороидальная камера с магнитными катушками». Токамак Т-15МД — это экспериментальный гибридный термоядерный реактор, модифицированная версия комплекса Т-15, работавшего в Курчатовском институте с конца 1980-х годов.
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