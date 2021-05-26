Прорыв или распил? Россия тратит миллиарды на термоядерную установку

Кузнецов напомнил, что проект и конструкция установки были разработаны в 60-е годы прошлого века, однако за прошедшее время поставленные задачи не были реализованы. Установка была запущена в эксплуатацию в 1988 году, в 2005 году ее хотели модернизировать, но средств на это не нашлось. По словам эксперта, установку модернизируют для проведения экспериментов и решения задач термоядерного реактора, который строится во Франции.

Профессор затруднился назвать стоимость всего проекта, так как проект был растянут по времени. Однако заметил, что за десять лет строительства французского термоядерного реактора его стоимость увеличивалась примерно в три раза.

«Французский термоядерный реактор тоже строится не так быстро, как хотелось бы. Здесь дело не в деньгах. Та установка, на которую кабмин выделил деньги, нужна для решения определенных узких задач в решении физики термоядерного синтеза. А французская установка может использоваться в промышленных целях. За десять лет ее строительства стоимость увеличилась в три раза и сейчас ее стоимость оценивается в 32 миллиарда евро», - рассказал Кузнецов.

Эксперт отметил, что вопросы о том, стоит ли выделять деньги на термоядерную энергетику, возникают не только в России.

«Уже раздаются голоса, например, в Германии, на кой черт Меркель задалась этим вопросом пару лет назад? Зачем Германии нужен термоядерный реактор? Мы туда вбухиваем дикие деньги, а будет ли с его помощью решена какая-то важная задача и будет ли запущен этот реактор, пока под вопросом. Ситуация такая: главное ввязаться. Получить деньги, их распилить, а найдут ли материал на эту первую стенку, это вопрос из вопросов. Нужен прорыв гигантский, а его нет», - отмечает ученый.