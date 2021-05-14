Зеленский заявил о планах по уменьшению числа олигархов в стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уменьшилось количество олигархов, теперь список покинул народный депутат партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом глава государства написал в авторской колонке для «Фокуса».

Зеленский отметил, что Медведчук лишился возможности пользоваться медиаактивами и госимуществом для нанесения разрушительного вреда безопасности государства.