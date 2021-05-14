Зеленский заявил о планах по уменьшению числа олигархов в стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уменьшилось количество олигархов, теперь список покинул народный депутат партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом глава государства написал в авторской колонке для «Фокуса».
Зеленский отметил, что Медведчук лишился возможности пользоваться медиаактивами и госимуществом для нанесения разрушительного вреда безопасности государства.
Президент также подчеркнул, что скоро правительство представит новый законопроект о деолигархизации, который призван усилить работу в данном направлении.
Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) обратили в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+17 842 / сут.
Умерли
115 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+19 105 / сут.
- Песков: Суд над Медведчуком не должен стать «охотой на ведьм»
- Песков рассказал о работе по совершенствованию оборота гражданского оружия
- Ситуацию с COVID-19 в Москве назвали напряженной
- Зеленский заявил о планах по уменьшению числа олигархов в стране
- В Госдуму внесен проект об отмене налога с продажи недвижимости до 1 миллиона рублей
- Более 150 детей погибли с начала года на российских дорогах
- Кабмин позволит регионам брать кредиты без погашения займов 2020 года
- Соцопрос: Россияне заявили о росте цен на продукты и услуги
- Ростуризм проконтролирует цены на детский отдых на фоне программы кешбэка
- Израиль нанес удары по подземным пусковым установкам ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru