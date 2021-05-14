Зеленский заявил о планах по уменьшению числа олигархов в стране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уменьшилось количество олигархов, теперь список покинул народный депутат партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом глава государства написал в авторской колонке для «Фокуса».

Зеленский отметил, что Медведчук лишился возможности пользоваться медиаактивами и госимуществом для нанесения разрушительного вреда безопасности государства.

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Президент также подчеркнул, что скоро правительство представит новый законопроект о деолигархизации, который призван усилить работу в данном направлении.

Ранее сообщалось, что 40 народных депутатов партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) обратили в суд с заявлениями о готовности взять Медведчука под личное поручительство.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ОлигархиУкраина
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