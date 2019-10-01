Зеленский выманил Тома Круза в Киев

1 октября 201911:10

Американский актер Том Круз прилетел в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как заявили в пресс-службе главы государства, Зеленский поделился с гостем своим опытом работы в кино и рассказал голливудской звезде о преимуществе съемок на территории Украины.

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Отмечается, что Круз прибыл на Украину по личному приглашению Зеленского, встреча состоялась вечером в понедельник, 30 сентября.

Известно, что Зеленский рассказал коллеге о принятии закона, предусматривающего компенсации зарубежным кинокомпаниям снимающим фильмы на Украине. Государство намерено возмещать четверть расходов за съемки на территории страны, и еще пять процентов в случае, если в основе сюжета будет лежать украинское литературное произведение.

В свою очередь РЕН ТВ сообщает, что звезду Голливуда заметили в киевском метрополитене. Не исключено, что актер выбирал в подземке локацию для будущих съемок.

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ФОТО: РИА Новости/
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