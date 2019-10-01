Зеленский выманил Тома Круза в Киев

Отмечается, что Круз прибыл на Украину по личному приглашению Зеленского, встреча состоялась вечером в понедельник, 30 сентября.

Известно, что Зеленский рассказал коллеге о принятии закона, предусматривающего компенсации зарубежным кинокомпаниям снимающим фильмы на Украине. Государство намерено возмещать четверть расходов за съемки на территории страны, и еще пять процентов в случае, если в основе сюжета будет лежать украинское литературное произведение.

В свою очередь РЕН ТВ сообщает, что звезду Голливуда заметили в киевском метрополитене. Не исключено, что актер выбирал в подземке локацию для будущих съемок.

