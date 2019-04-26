Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Владимир Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию. Как пишут «Известия», об этом избранный президент Украины сообщил своим подписчикам в социальных сетях. Тем самым, по словам Зеленского, он исполнил данное ранее им обещание быть со всеми предельно откровенным.

Избранный президент Украины подчеркнул, что вылетает в Турцию всего на два дня, и это будут первые его выходные за четыре месяца. Он сообщил, что отправляется на ежегодный фестиваль «Весело», пожелав всем своим подписчикам нормального отдыха, тепла и здоровья.