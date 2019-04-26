Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Владимир Зеленский улетел на короткий отдых в Турцию. Как пишут «Известия», об этом избранный президент Украины сообщил своим подписчикам в социальных сетях. Тем самым, по словам Зеленского, он исполнил данное ранее им обещание быть со всеми предельно откровенным.
Избранный президент Украины подчеркнул, что вылетает в Турцию всего на два дня, и это будут первые его выходные за четыре месяца. Он сообщил, что отправляется на ежегодный фестиваль «Весело», пожелав всем своим подписчикам нормального отдыха, тепла и здоровья.
Как напоминает RT, накануне Зеленский обвинил Центризбирком Украины в том, что он откладывает официальное объявление итогов выборов. Это по версии политика делается для того, чтобы отсрочить его инаугурацию. В Центризбиркоме
Напомним, в минувший вторник, 23 апреля в ЦИК Украины сообщил, что после завершения обработки всех протоколов выяснилось, что Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, а его оппонент – Пётр Порошенко — 24,45%.
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